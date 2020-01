Incidente mortale ieri sera alle 20 circa in via Naide, all’altezza del civico 42, zona la Rustica. Un uomo di 48 anni, su uno scooter Honda Forza, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro una Renault Megane in sosta. Il conducente è morto sul colpo. La salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata. Sul posto è intervenuto per i rilievi il V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.