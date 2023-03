Roma piano strade, Segnalini: “Concludiamo cantieri fondamentali per la vita di tutta comunità”

Al via i lavori di completamento di sei importanti arterie viarie della Capitale. Si parte questa sera da via di Casal Selce per proseguire in settimana con l’avvio dei cantieri a Ponte Galeria, Casal del Marmo, Quattro Venti, Tor Cervara e Boccea.

L’obiettivo degli interventi è proseguire nella messa in sicurezza e riqualificazione della Grande Viabilità di Roma: strade di intensa percorrenza soggette anche a un importante traffico pesante. Gli interventi saranno eseguiti da Anas di notte per evitare il più possibile disagi alla città e saranno ultimati per la fine del mese di maggio. L’importo dell’ultimazione delle opere è di oltre 1,8 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale.

I lavori che, salvo condizioni meteo avverse sono in partenza, riguardano via di Casal Selce nel Municipio XIII per una lunghezza di circa 2 chilometri in entrambi i sensi di marcia fino all’intersezione con Via Boccea.

“Completiamo la manutenzione di arterie importantissime per Roma – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. “La Grande Viabilità comprende una rete di strade cruciali, di ampia percorrenza che garantiscono la mobilità di collegamento della Capitale. Questi interventi, insieme a tutti quelli che abbiamo pianificato con il Sindaco Gualtieri puntano ad assicurare un sostanzioso miglioramento della funzionalità e delle condizioni di sicurezza, nonché una durabilità maggiore del piano viabile”.

“Opere – prosegue Segnalini – come il cordolo spartitraffico che sarà realizzato in via Boccea, la pulizia e la rimessa in funzione delle caditoie e l’utilizzo di materiali innovativi che dimostrano l’importanza che diamo a cantieri fondamentali per la vita della comunità. Ma tutta la viabilità cittadina è al centro di un più generale Piano di riqualificazione. Anche le strade municipali sono infatti all’attenzione del Campidoglio; recentemente sono stati assegnati ai 15 Municipi di Roma 45 milioni di risorse giubilari per intervenire sulla viabilità minore. È in fase di lancio la relativa gara per accordi quadro. La responsabilità nei confronti dei romani – conclude Segnalini – non viene meno grazie all’impegno della Giunta e dei minisindaci che ringrazio per il grande lavoro quotidiano sul territorio”.

