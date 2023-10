Roma, picchiato e accoltellato: via alle indagini

Accoltellato e aggredito nella Capitale: partono le indagini degli uomini dell’Arma. Martedì sera, prima delle 22, un 33 cittadino del Bangladesh è stato picchiato e ferito con un coltello al volto e sul braccio.

Il tutto dopo una lite sulla circonvallazione Cornelia a Roma. L’assalitore è fuggito verso pineta Sacchetti prima dell’arrivo dei carabinieri.

La vittima è stata condotta in ambulanza al pronto soccorso ed è ricoverata all’ospedale Aurelia Hospital: non è in pericolo di vita e le ferite sono state ritenute guaribili in un mese. La stazione Roma Madonna del riposo e il Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno fatto partire le indagini.