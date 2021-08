Roma, pioggia e grandine nel pomeriggio: martedì nero per la Capitale

L’atteso maltempo si è abbattuto su Roma. Pioggia e grandine hanno bagnato la Capitale, sin dalle prime ore del pomeriggio. Martedì complicato per i romani – almeno per quelli rimasti in città l’ultima settimana di agosto – che in pochi minuti hanno visto il cielo scurirsi, poi una pioggia torrenziale abbattersi sulla città.

Non solo nel Lazio, l’allerta meteo riguardava altre cinque regioni: Umbria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Puglia. la depressione in arrivo dal Nord Europa colpirà le regioni adriatiche, dopo essersi abbattuta sulle zone settentrionali del paese. Il maltempo a Roma è previsto anche per la giornata di domani, mercoledì 25 agosto.

A confermarlo il comunicato emesso nelle scorse ore dalla protezione civile: “Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo e Molise e su settori meridionali di Umbria e Marche, zone interne del Lazio, Puglia settentrionale, entroterra ligure di Ponente, Valle d’Aosta e settori alpini e pedemontani del Piemonte, con sconfinamenti serali alle adiacenti pianure, e con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Conclude la nota: “Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Umbria e Marche e su Toscana meridionale, Campania centro-settentrionale, zone interne della Puglia centro-meridionale, versante ionico della Calabria centro-settentrionale, Romagna, restanti settori dell’entroterra ligure, settori alpini e prealpini della Lombardia con sconfinamenti serali alle pianure orientali della regione, rilievi del Trentino e settori alpini e prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati deboli”.