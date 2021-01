Roma, pioggia e maltempo: danni, disagi, interventi

E’ un inizio 2021 difficile, causa maltempo nella Capitale, tra alberi caduti, allagamenti, strade chiuse: oltre 100 interventi, esondazione a Roma nord, con la neve ai Castelli, e mareggiate sul litorale. Una domenica di pioggia a raffiche e grandinate senza tregua: nel quadrante nord il torrente Maddaleno, è esondato.

Roma, pioggia e maltempo

Copiosa la caduta di alberi e rami in via Collatina, allagamenti e deviazioni del traffico anche in via della Magliana, Laurentina, via Tiberina; a Termini un albero è caduto adagiandosi sulla pensilina del bus. Chiuse le banchine del Tevere e volontari della protezione civile impegnati ovunque per monitorare i livelli dell’acqua, tra detriti e materiale inquinante emersi tra ponte Marconi e centro storico.

Fiocchi ai Castelli e neve a Rocca Priora. Il maltempo dovrebbe continuare nelle prossime ore. Previste sul Lazio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Il Comune di Roma, da domenica ha attivato il COC – Centro Operativo Comunale. Attive le Unità di Crisi Locale presso i Municipi per le aree più a rischio.