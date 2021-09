Roma, Pippo Franco: “Con Michetti, mi candido per assessorato cultura”

Elezioni a Roma, Pippo Franco al fianco di Enrico Michetti e candidato in lista per l’assessorato alla cultura. “Conoscevo Michetti e il suo passato radiofonico, ho partecipato ad alcuni suoi incontri. Poi lui mi ha chiesto se volevo fare una lista civica e quindi candidarmi con lui. Io ho accettato ben volentieri, anche se ho subito detto che

la mia pertinenza riguardava semplicemente l’assessorato alla cultura. La mia strada è quella, ho accettato di mettermi a disposizione perché ritengo che la città è stata particolarmente abbandonata sotto questo profilo, la grandezza di Roma resta ignota mentre si può fare tantissimo. Michetti mi sembra la persona adatta, perché è preparato anche sotto il profilo culturale, oltre agli argomenti di sua pertinenza su cui ha idee e competenza”, ha detto l’attore e cabarettista in un’intervista per il quotidiano on-line RomaLife.it.

“Vedo una totale assenza di quella che è stata Roma storicamente, nessuna connessione con la sua storia. Roma

Caput Mundi – continua Franco durante l’intervista – è diventata Roma Caput. L’arte, il teatro, il cinema, la letteratura, la poesia sono del tutto inesistenti. A Roma si potrebbero fare tante di quelle cose…ma non solo non se ne parla, non vedo la Capitale della cultura. In tutti i campi”.

“A Roma c’erano moltissime gallerie d’arte. All’epoca era presente la conoscenza artistica e poetica della vita, adesso tutto questo è stato sostituito dagli aperitivi, dai pensieri convenzionali, l’uomo non guarda più se stesso, è diventato un numero e un codice a barre. È questo l’argomento – aggiunge Franco in conclusione – che mi interessa e per cui ho deciso di correre questa avventura. Io sono aperto a tutte le culture, a tutto ciò che porta l’arte ad essere l’espressione dell’esistenza e ho una visione artistica della vita. Se vince Michetti o no? La sofferenza dei romani è molta. Penso che ho buone probabilità di uscire vincitore”.