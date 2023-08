Roma: polemiche sui grandi eventi in Centro, Sce Campidoglio “Portare cultura e spettacoli anche in periferia”

Roma: polemiche sui grandi eventi in Centro, Sce Campidoglio “Portare cultura e...

“A Roma non serve una politica dei grandi eventi circoscritti al centro, come sostiene l’assessore Onorato in relazione alle polemiche seguite al concerto di Travis Scott al Circo Massimo.

È necessario, invece, moltiplicare l’offerta culturale nei territori, nell’ottica di una città dei 15 minuti, programmare spettacoli gratuiti in ogni quartiere, soprattutto nelle periferie, da offrire a chi in estate non può neanche recarsi qualche giorno fuori Roma.

La politica dei grandi eventi localizzati al centro di Roma, per attrarre soprattutto turisti, consuma e mercifica la città storica senza avere ricadute positive sui territori e per i cittadini.

La capitale è estesa e c’è le possibilità di diversificare, utilizzando anche spazi pubblici fuori dal centro per grandi eventi e concerti eccezionali che richiamano un’afflusso straordinario di pubblico. Delocalizzare l’offerta culturale è anche un’opportunità in più per moltiplicare i servizi e gli interventi di manutenzione nelle periferie”.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista

