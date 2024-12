Roma, polizia soccorre mamma in strada con 5 figli

Un intervento tempestivo e solidale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha cambiato il destino di una famiglia in grave difficoltà. Una donna di 41 anni e i suoi cinque figli, tutti minorenni, sono stati trovati in condizioni di estremo disagio vicino a piazza della Rovere, costretti a vivere all’aperto e senza alcuna possibilità di sostentamento.

La scoperta è avvenuta durante un servizio di viabilità del I Gruppo Prati, quando gli agenti hanno notato la donna con i suoi figli, quattro femmine e un maschio, in evidente stato di bisogno. Originari dell’Albania, erano giunti a Roma per una visita medica, ma si sono ritrovati senza un alloggio e mezzi economici.

Roma, azione immediata per garantire assistenza

Colpiti dalla situazione, gli agenti si sono mobilitati per offrire un primo supporto concreto. Grazie al loro intervento, la famiglia ha ricevuto pasti caldi, coperte e brandine per affrontare la notte. Non avendo altra sistemazione immediatamente disponibile, gli operatori hanno aperto le porte della sede del comando in via del Falco, offrendo un riparo temporaneo.

Nel frattempo, sono state attivate le procedure necessarie, in collaborazione con i servizi sociali e le autorità competenti, per garantire una sistemazione stabile e adeguata. Attualmente, la donna e i suoi figli sono accolti in una struttura gestita da un’associazione di volontariato, dove stanno ricevendo il supporto necessario per ripartire.

L’episodio segue un altro gesto di altruismo della Polizia Locale, che alcuni mesi fa si era distinta per aver organizzato una rete di aiuti a favore di un cittadino disoccupato e in grave difficoltà economica.

L’intervento degli agenti non è solo un esempio di professionalità, ma anche di umanità e vicinanza a chi si trova in condizioni di fragilità, confermando l’importanza di un lavoro che va oltre la semplice applicazione delle regole. In un momento di crisi, la solidarietà può fare davvero la differenza.