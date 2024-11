Roma, poliziotto morto in un incidente: le reazioni della politica

Lo scontro tra due volanti della polizia nel quartiere Torrevecchia a Roma ha portato alla morte di Amar Kudin, poliziotto di 32 anni. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane agente, deceduto sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui tre poliziotti e il fermato. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le condizioni dei sopravvissuti non sono ancora state comunicate, ma la gravità dell’incidente ha destato profonda preoccupazione tra i colleghi e la cittadinanza.

Poliziotto morto a Roma, le reazioni della politica

La morte dell’agente ha suscitato un’ondata di cordoglio e indignazione nel mondo politico. Molti esponenti hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima e solidarietà al corpo di polizia. Altri hanno chiesto maggiore attenzione alla sicurezza degli agenti in servizio, rinnovando il dibattito sulla necessità di investire in risorse e formazione per prevenire incidenti simili.

Su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha scritto: “Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione”.

Ha detto invece il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato: “Esprimo profondo dolore per la scomparsa del giovane agente di Polizia che ha perso la vita in seguito ad un incidente nella zona di Monte Mario. A nome mio e di tutta la città esprimo vicinanza ai familiari e a tutto il corpo della Polizia di Stato, sempre in prima linea al fianco delle cittadine e dei cittadini della Capitale. Auguro una pronta guarigione ai due agenti feriti”.

In chiave regionale, Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio ha commentato: “Esprimo profondo dolore per il terribile incidente tra due volanti della Polizia di Stato occorso nella notte a Monte Mario e costato la vita a un agente di Polizia di Stato. Nel rivolgere le condoglianze al Corpo della Polizia di Stato e ai familiari dell’agente, auguro pronta guarigione ai colleghi rimasti feriti. Perdiamo un altro servitore dello Stato caduto nell’adempimento del proprio lavoro al servizio del Paese e dei cittadini e con lui vogliamo ricordare tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno sacrificato la propria vita per adempiere al proprio dovere. La Regione Lazio è e sarà al fianco delle forze dell’Ordine e dei familiari dei caduti in servizio, così come di tutti coloro che si impegnano quotidianamente per la legalità”.