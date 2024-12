Roma, presentata al ministero degli Esteri la mostra ‘Sfumature di Azzurro’

La Coppa Rimet è stata creata nel 1929 e ha una storia da film: nascosta a Roma durante la seconda guerra Mondiale, è stata rubata due volte. Sparì prima nel 1966 a ridosso del Mondiale in Inghilterra, poi 1983, quando venne sottratta dalla sede della federcalcio brasiliana. Da allora la coppa originale, vinta per due volte dalla nazionale italiana di calcio, è sparita nulla. Resistono due repliche, dal valore inestimabile, da oggi esposte nella sede del Ministero degli Esteri e della Cooperazione di Roma.

Roma, arriva alla Farnesina la mostra Sfumature di Azzurro

Sono solo alcuni dei cimeli esposti per la mostra itinerante ‘Sfumature di azzurro’ che fa tappa nella Capitale ed espone il meglio della storia della nazionale azzurra. Ci sono le maglie di Dino Zoff e Gigi Buffon, gli scarpini di Del Piero e Silvio Piola, addirittura le pipe di Pertini e Bearzot.

La mostra, voluta alla Farnesina dal ministro Antonio Tajani, è stata inaugurata alla presenza del ct Luciano Spalletti e il capodelegazione della nazionale Gigi Buffon, accompagnati dal presidente della Figc Gravina e il direttore della Fondazione Museo di Coverciano Matteo Marani. E’ stato il ministro Tajani a sottolineare l’importanza della diplomazia dello sport, rafforzata anche da eventi come quello presentato oggi: “Lo sport e l’amore per la patria si uniscono. La Nazionale è simbolo di riscatto. La scelta di ospitare la mostra in questa sede è dettata dalla convinzione che lo sport sia parte della politica estera, tanto che ho deciso di istituire un ufficio, in questo ministero, che si dedichi alla diplomazia dello sport. Lo sport attira interesse verso il nostro Paese e invia messaggi importanti ai giovani. Il calcio è anche un modo per non perdere tempo davanti a un videogioco, questo anche per impedire la dispersione scolastica e le dipendenze da alcool e droga. Dobbiamo continuare a puntare sullo sport come strumento di pace. Viviamo un periodo terribile e dobbiamo lavorare per la pace”.

A Luciano Spalletti il compito di parlare di calcio, a pochi giorni dal sorteggio delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, a cui l’Italia questa volta non può proprio mancare. Il ct ha voluto poi mandare un messaggio a Edoardo Bove, operato proprio oggi dopo il malore che complica la sua carriera: “Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nel mirino della prima squadra della Nazionale A. Per cui spero completi questo suo percorso e vederli di nuovo allenarsi”.