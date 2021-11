Roma, presentata la terza maglia: la FOTO

La Roma ha prenotato la terza maglia della stagione 2021/22. Gialla, con una striscia diagonale rossa e blu navy che avvolge la siluette e arriva sula fianco destro, incorniciando lo stemma. Questi i tratti distintivi del nuovo kit targato New Balance. Una maglia che rimanda a quella da trasferta del Barcellona della stagione 2019/20.

In questo caso però i colori sono stati scelti con un criterio precisi: il giallo, il blu e il rosso sono infatti i colori delle società che fuse hanno dato origine alla As Roma, nel 1927. Un richiamo alla tradizione che torna anche alla scritta ‘La lupa, presente sulla maglia. Un design moderno per celebrare la storia: questo l’intento di New Balance.

Il nuovo kit da trasferta per la stagione 2011/2022 ha fatto subito colpo sui calciatori. Bryan Cristante ha dichiarato: “Mi piacciono l’energia e la vivacità di questa maglia. Ha un look forte che aiuterà la squadra a imporsi sul campo”.

Il General Manager di New Balance Football, Kenny McCallum invece ha dichiarato: “L’AS Roma ha un’identità molto potente e una storia unica. Questi elementi hanno influenzato l’interpretazione di New Balance per il third kit. Il Lupetto è un simbolo inconfondibile nella cultura calcistica ed è stato fonte di ispirazione per il design innovativo di questa nuova maglia”.