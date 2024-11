Roma, presentato il Social Football Summit 2024: gli ospiti

È stato ufficialmente presentato il Social Football Summit 2024 (SFS24), che si terrà a Roma il 19 e 20 novembre allo Stadio Olimpico. Giunto alla sua settima edizione, il Summit è pronto a offrire una serie di iniziative e panel ricchi di spunti e innovazioni. Alla presentazione in Campidoglio erano presenti Gianfilippo Valentini, fondatore dell’evento, il Direttore Massimo Tucci, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, la speaker Giusy Meloni, e Gaetano Biallo, direttore dell’Ail.

Social Football Summit 2024 a Roma, gli ospiti

Il programma del Summit prevede una due giorni intensiva con la partecipazione di aziende e partner di primo piano, sia nazionali che internazionali. Si terranno numerosi incontri e dibattiti che vedranno come relatori personaggi di spicco del mondo sportivo e istituzionale, tra cui Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Luigi de Siervo, CEO della Lega Serie A; Andrea Ferretti, Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI; e Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM.

Sono attesi inoltre altri protagonisti di alto livello: Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute; Michele Uva, responsabile della sostenibilità sociale e ambientale della UEFA; Giovanni Valentini, Vicepresidente della FIGC; Javier Tebas, Presidente della Liga spagnola; e personalità dal mondo dei club, come Nick Speakman, responsabile globale dei social media del Manchester United, e Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer della Juventus FC.

L’evento coinvolgerà, oltre ai rappresentanti dei club italiani ed europei, anche esponenti delle principali organizzazioni calcistiche e istituzioni legate allo sport. Il Social Football Summit rappresenta un’occasione unica per discutere del futuro del calcio e delle sue implicazioni sociali, tecnologiche e ambientali, creando uno spazio di confronto e collaborazione tra i principali stakeholder del settore.

Tra gli ospiti, non mancheranno volti noti del calcio e della comunicazione sportiva come Claudio Ranieri e Lorenzo Dallari, nonché manager e dirigenti di importanti realtà calcistiche. Il Summit, dedicato alle nuove prospettive e alle sfide del calcio moderno, si propone come un’opportunità cruciale per approfondire le strategie di sviluppo e la sostenibilità nel mondo dello sport più amato e seguito al mondo.

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale durante la presentazione in Campidoglio del SFS 2024 ha dichiarato: “Il Social Football Summit è un evento importante per Roma. Contribuisce alla crescita turistica, con centinaia di arrivi dall’estero, dall’Arabia fino al Canada, e a dare un’immagine moderna di Roma. Vogliamo continuare a valorizzare il turismo congressuale, settore in cui Roma sta crescendo moltissimo: nel 2023 nella classifica Icca abbiamo scalato 7 posizioni, passando dal 14° al 7° posto per numero di congressi internazionali ospitati. E’ sempre bello inoltre vedere molte ragazze e ragazzi seguire i talks, appassionarsi e fare domande ai professionisti. Il compito di noi amministratori cittadini è anche questo: creare momenti di confronto, stimolare i giovani e includerli nella società per valorizzarli”.