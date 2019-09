Roma, preso Mkhitaryan: ecco chi è il fantasista in arrivo dall’Arsenal

L’affare si è chiuso mentre la Roma era impegnata nel derby con la Lazio. Una trattativa a sorpresa, emersa dal mare di nomi accostati ai colori giallorossi. Henrix Mkhitaryan sarà presto un nuovo giocatore della Roma, il giocatore è già in viaggio verso la Capitale dove atterrerà alle 10 e 55.

Arriva dall’Arsenal dove non ha stupito ma ha comunque dimostrato di poter essere ancora un giocatore importante per squadre di prima fascia. Ha 30 anni, quindi nel pieno della maturità calcistica a scapito dei numeri dell’ultima stagione, che lo hanno visto impiegato poco dal primo minuto con i Gunners.

Roma, chi è Henrix Mkhitaryan

Il meglio di sé lo ha dato in Germania, quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund. Tre stagioni ad altissimo livello: assist, gol, giocate spettacolari. Se ne è innamorato il Manchester United, che ha sborsato una cifra considerevole per portarlo in Red. In Inghilterra ha continuato a convincere, seppur a sprazzi.

Con l’Arsenal la scorsa stagione ha collezionato 22 presenze e 4 gol: numeri non entusiasmanti che potranno però essere migliorati in giallorosso. La Roma dopo Kalinic ha puntato su un altro profilo d’esperienza e qualità, in grado di regalare Fonseca un’opzione offensiva vista la penuria di attaccanti tra le fila giallorosso. Almeno fino a oggi.

Henrix Mkhitaryan arriva a Roma con la formula del prestito con opzione. Atterrerà nella Capitale nei prossimi minuti prima di effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla squadra biancoceleste.