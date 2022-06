Roma Pride, 20mila partecipanti: il piano-circolazione al centro

Sabato pomeriggio alle 15 , ci sarà la manifestazione per i diritti della comunità del Roma Pride. Il corteo, denominato ‘Peace & Love‘, è stato organizzato per ottenere la piena uguaglianza di diritti e sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Venezia.

Roma Pride e non solo: gli eventi del Sabato romano

Divieti di sosta, oltre che nei punti di partenza e arrivo, anche sui via Liberiana. Si attendono ventimila partecipanti e 15 carri allegorici.

Le prime chiusure partiranno dalle 13,30 in piazza della Repubblica, l’arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono indicate per le 19,30 ad eccezione che su via Cavour, chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le 21.

Sabato di eventi a Roma: le chiusure stradali previste

Sempre sabato, poi, in programma il Gran Galà della Moda a Ostia e, fino alle 21 in via dei Fori Imperiali, il Primo Grand Prix Storico di Roma.

A quell’ora Vasco Rossi, inoltre avrà già davo vita alla sua notte di musica con 70 mila fan, che raggiungeranno il Circo Massimo a piedi. Dal pomeriggio saranno infatti chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. A vigilare, oltre la polizia di Stato e i carabinieri, ci saranno anche la guardia di finanza e la polizia locale.