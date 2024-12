Roma, problema tecnico a tram: linea 2 sostituita da bus momentaneamente

Un problema tecnico ad un tram ha causato lo stop della linea 2 oggi a Roma. Un blocco momentaneo che verrà risolto a breve con la rimozione del mezzo guasto. Nel frattempo Atac ha attivato il servizio di bus navetta.

Roma, problema tecnico a tram: linea 2 sostituita da bus

Secondo quanto riferisce Atac la causa dello stop momentaneo della servizio sulla linea 2 dei tram è stato il “malfunzionamento di una vettura tranviaria che ha generato fumosità sul tetto del mezzo per un surriscaldamento”. Per motivi precauzionali Atac ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per controlli, che si sono già conclusi. Il servizio riprenderà regolarmente dopo la rimozione del mezzo.

Linea riattivata ieri dopo i lavori

Un incidente a 24 ore dalla riapertura della linea 2, rientrata in servizio regolarmente come le linee 3 e 8, ieri lunedì 2 dicembre, dopo mesi di lavori tra i cantieri sui binari e quelli di adeguamento del deposito di Porta Maggiore.

Quasi una maledizione per i tram di Roma. Poco più di un anno fa anche il tram 8 rientrato in servizio dopo oltre 12 mesi di lavori si bloccò il giorno dell’inaugurazione. In quel caso però il problema non fu un singolo mezzo, ma l’instabilità della tensione elettrica sulla linea che faceva “saltare” la corrente con il risultato di non poter garantire la circolazione dei mezzi fino alla completa riparazione.

I prossimi step

Per ora sono tornate attive le linee tram 2, 3 e 8 che collegano rispettivamente piazzale Flaminio-piazza Mancini, Valle Giulia-stazione Trastevere e Casaletto-piazza Venezia. Mentre per le tratte gestite dalle linee 5, 14 e 19 bisognerà aspettare la fine di gennaio. Nel frattempo il servizio di bus sostitutivi segue il percorso delle rispettive linee.

Altra novità per il trasporto pubblico locale, la riapertura serale della metro A. Dopo mesi di lavori che hanno richiesto la chiusura anticipata della linea alle 21, dal prossimo 6 dicembre il servizio sulla Metro A tornerà, come da programma, al normale orario. La linea quindi sarà attiva dalle 5.30 alle 23.30 da domenica a giovedì e dalle 5.30 fino all’1.30 il venerdì e il sabato.