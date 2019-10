Roma, profumi e orologi contraffatti in magazzino clandestino: denunciato responsabile

Un magazzino clandestino per lo stoccaggio di prodotti di bellezza, profumi e orologi contraffatti è stato scoperto nella Capitale, zona Colli Aniene, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma: denunciato il responsabile un uomo di nazionalità iraniana. All’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinate dal I Gruppo Roma, non è sfuggito il comportamento dell’uomo, che era solito frequentare esercizi commerciali del quartiere Esquilino e i mercati rionali della Capitale per proporre la vendita della sua merce. Al rientro da uno dei suoi frequenti viaggi in Turchia, l’uomo è stato fermato dai militari, insospettiti dai grossi bagagli al seguito.

Trovati 2mila profumi e 1.700 narghilè

Il controllo eseguito sull’auto e presso il deposito utilizzato dall’iraniano ha permesso di rinvenire oltre 2.000 profumi e prodotti di bellezza contraffatti delle marche più note, nonché centinaia di orologi ed accessori, riproducenti fedelmente i modelli originali. Nei locali sono stati trovati anche 1.700 narghilè, completi degli accessori per il loro assemblaggio, nonché 14 chilogrammi di melassa da utilizzare come prodotto da fumo. L’uomo è stato denunciato per importazione e vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e contrabbando illegale di tabacchi lavorati esteri.