Roma pronta a due notti in “Blanco”

Roma pronta due notti in Blanco: in 60.000 per i due concerti a Capannelle dell’artista. Due i concerti a RockinRoma, entrambi sold out.

All’Ippodromo tutto il tutto esaurito per il tour di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, cantante ormai rivelazione e vincitore del festival di Sanremo e leader di streaming.

Due concerti da tutto esaurito a Capannelle che faranno emozionare i fan romani. Un legame speciale quello dell’artista lombardo con Roma. Le sue origini sono romane, da parte di padre, e nella città eterna c’è la squadra del cuore, quella Roma che spesso l’ha portato allo stadio, non ultima la finale di Conference League a Tirana.