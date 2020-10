Roma, proteste contro il governo: ancora tensione e scontri a piazza del Popolo (VIDEO)

Dopo gli scontri di sabato, martedì sera ancora guerriglia urbana a piazza del Popolo. Nella piazza era da poco terminato un corteo pacifico, partito da piazza Cavour, organizzato da commercianti, imprenditori e partite iva per protestare contro il nuovo dpcm, quando un centinaio di esponenti di Forza Nuova si sono impadroniti delle vie del centro di Roma. Dopo tafferugli e scontri con la polizia, le forze dell’ordine hanno disperso i militanti con gli idranti. Il gruppo si è poi diretto verso via Cola di Rienzo, zona Prati, dove ha proseguito con il lancio di fumogeni e bombe carta. Le persone fermate sono 16: tra loro ultras ed estremisti di destra. “Cassonetti incendiati e rovesciati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze dell’ordine. La guerriglia tra le strade di Roma non è accettabile. Il momento è delicato e difficile, ma la violenza non è accettabile”. Così in un tweet la sindaca della città Virginia Raggi. Tra i presenti anche Giuliano Castellina e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova.

Mario Bonito