Roma, quasi fatta per Montiel: il terzino in arrivo nella Capitale

L’arrivo di Tiago Pinto dà subito i risultati: la Roma è ad un passo dal chiudere l’operazione Gonzalo Montiel. Il terzino classe ‘97 era un obiettivo giallorosso da diversi mesi, presto potrebbe arrivare nella Capitale. I media argentini danno la trattativa ormai conclusa. Il terzino del River Plate è impegnato con il club argentino in Copa Libertadores.

Conclusa la competizione – il River è in semifinale – il classe ‘97 potrebbe finalmente abbracciare il giallorosso. Montiel arriverebbe a Roma per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, la trattativa è decollata dopo che l’altro obiettivo di Tiago Pinto, Reynolds, sta facendo le valige direzione Torino, sponda Juventus.

Il contratto di Montiel è in scadenza nel 2021, questo permette alla Roma di abbassare la sua valutazione, inizialmente fissata dal River a 22 milioni. Il club giallorosso ha così fiutato l’affare e sferrato l’offensiva decisiva. La trattativa è in via di definizione, ma la Roma non si ferma qui.

L’altro obiettivo è un esterno d’attacco che possa far rifiatare Mkhitaryan e Pedro. Il campionato e l’Europa League impongono rotazioni, per questo Fonseca ha chiesto l’arrivo di forze fresche. I nomi più gettonati sono quelli di Bernard ed El Shaarawy. L’esterno italiano era ad un passo dal vestire ancora la maglia giallorossa in estate, ora la trattativa potrebbe essere riaperta. Il Faraone accetterebbe al volo, la Roma ci pensa e intanto lavora sul mercato.