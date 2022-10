(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per l’omicidio di Filippo Felici, il 25enne accoltellato alla schiena nella notte tra martedì e mercoledì scorso in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella zona di Cinecittà, a Roma.

Il fermo per il ragazzo era stato disposto in seguito alle indagini, coordinate dal pm Edoardo De Santis, ed è stato convalidato dal gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.