Roma, Raggi a Castel Giubileo: assistenza alloggiativa per 10 persone

Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi è andata a Castel Giubileo dove una frana ha coinvolto una palazzina di quattro piani colpendo e rendendo inagibili alcune abitazioni.

“Ho voluto verificare di persona le condizioni degli undici inquilini e dello stabile. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito”. Ha detto Raggi. “Circa dieci persone hanno chiesto assistenza alloggiativa e grazie al protocollo ‘Hotel solidali’ che abbiamo sottoscritto nel 2017 queste famiglie già da stanotte potranno avere un tetto sotto cui dormire“.

“Con questo protocollo – prosegue la sindaca – per la prima volta a Roma infatti si garantisce l’assistenza alloggiativa d’emergenza alle persone rimaste senza casa a causa di eventi straordinari non prevedibili (come crolli, incendi, allagamenti, esplosioni) che non rientrano nelle calamità naturali. In passato, quando accadevano questi episodi, si provava a contattare qualcuno al telefono e magari si rischiava di avere la tentazione si rivolgersi agli ‘amici degli amici’…. La Protezione Civile di Roma Capitale per occuparsi di queste persone doveva contrattare i prezzi e le condizioni con le singole strutture ricettive. E magari c’era chi provava ad approfittarne. Ora tutto questo è finito. Abbiamo messo ordine nel sistema. Questa è la dimostrazione che quando le cose vengono fatte bene e con la giusta programmazione anche nei momenti più emergenziali il sostegno ai cittadini è reale e concreto. E oggi queste famiglie non sono abbandonate ma potranno avere una giusta assistenza alloggiativa. Voglio ringraziare per questo gli operatori della sala Operativa Sociale, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e la Polizia Locale per esser intervenuti prontamente”.