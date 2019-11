Roma, Raggi: abbattuto altro tratto Tangenziale Est

“Proseguono spediti i lavori di demolizione della Tangenziale Est: un altro tratto abbattuto nel piazzale della Stazione Tiburtina”. Lo comunica su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi che posta anche un video dei lavori di demolizione.

“In queste ore i tecnici stanno installando anche i pannelli per il contenimento del rumore, sul lato nord, davanti alle case di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Per la demolizione dell’ultimo tratto della Tangenziale su via Tiburtina, poi, – prosegue Raggi – sono previste modifiche alla viabilità nel weekend. I lavori stanno rispettando i tempi prestabiliti. Dopo l’abbattimento, si passerà alla riqualificazione di gran parte del Piazzale Ovest. Dopo anni di attesa, il progetto pensato nel 2000 e voluto fortemente da questa amministrazione, sta diventando realtà”.