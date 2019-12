Roma, Raggi: “Accese luminarie a via Veneto torna la magia del Natale”

“A via Veneto è tornata la magia del Natale. Dopo decenni sono tornate le luminarie natalizie. Un addobbo che rispetta l’identità di questo luogo, un luogo speciale e un pezzo pregiato della storia di Roma. Con Acea stiamo riportando la luce in centro e in periferia, in quartieri e piazze rimasti finora al buio”. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso dell’inaugurazione delle luminarie a Via Veneto.

“Dopo l’Albero di Natale Spelacchio in piazza Venezia e le luminarie di via del Corso, – ha detto ancora Raggi – abbiamo voluto prolungare questo filo di luce fino a qui. Ringrazio Acea per la preziosa collaborazione e l’associazione Via Veneto per la calorosa accoglienza. La sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini è sempre vincente”.