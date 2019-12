Roma, Raggi: al via nel 2020 lavori riqualificazione Casal Bertone

“Nel 2020 inizieranno i lavori per migliorare il quartiere di Casal Bertone, nel Municipio IV: verranno realizzati marciapiedi più grandi e zone completamente pedonali”. Lo comunica il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Abbiamo approvato in Giunta – prosegue Raggi – il progetto

di un’isola ambientale che prevederà interventi di riqualificazione per rendere più vivibile il quartiere: spazi più sicuri per passeggiare e far giocare i bambini, meno auto e traffico. Entro breve sarà bandita la gara, poi inizieranno i cantieri”.

“Sono previsti lavori su alcune delle principali vie e piazze di Casal Bertone, come all’incrocio tra via Cesare Ricotti e via di Casal Bertone, nonché interventi di pedonalizzazione e ampliamento dei marciapiedi. Tutte modifiche – conclude la sindaca – che ci permetteranno di restituire ai residenti spazi più sicuri, protetti e vivibili.”