Roma, Raggi: Formula E torna all’Eur il 4 aprile

“Scaldiamo i motori, la Formula E sta tornando a Roma! Anche per questa edizione, l’Eur sarà protagonista dell’unica tappa italiana della Formula E, la serie automobilistica dedicata esclusivamente ai bolidi con motori elettrici”. Lo comunica su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“La stagione partirà a Riyad, in Arabia Saudita, il prossimo 22 novembre, – prosegue Raggi – ma già sono in vendita i biglietti della tappa romana del prossimo 4 aprile. Si possono acquistare sul sito della Formula E nella sezione dedicata all’E-Prix di Roma, al seguente link: fiaformulae.com/it/rome o recandosi presso punti vendita Ticket One selezionati. Ricordo inoltre che, come per le scorse edizioni, saranno allestite aree gratuite con attività di intrattenimento e ristoro da dove i partecipanti potranno godere dello spettacolo sul suggestivo circuito dell’Eur e seguire tutte le emozioni della gara”.