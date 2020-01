Roma, Raggi: lavori riqualificazione mercato Palocco. Interventi per 790mila euro

È stato pubblicato il bando per i lavori del mercato Palocco, a San Giorgio di Acilia: 790mila euro per l’intervento di riqualificazione. “L’intero plesso – spiega il sindaco di Roma Virginia Raggi – sarà interessato da una serie di interventi di manutenzione straordinaria. L’edificio sarà ristrutturato sia nelle parti esterne che in quelle interne ormai fatiscenti ma saranno curate anche le aree che lo circondano. Non solo: sarà realizzata all’interno anche una piazzetta centrale che darà al mercato una nuova veste, così come abbiamo già fatto per altre strutture della nostra città.

Saranno inoltre riprogettati gli impianti di condizionamento, l’antincendio e il fotovoltaico; i banchi vendita alimentari saranno riqualificati ed ampliati; i box saranno invece spostati sui lati lunghi della struttura. Anche i servizi igienici situati sul lato di via Alberto Galli saranno ristrutturati – prosegue Raggi – mentre verrà realizzato un nuovo bagno per le persone diversamente abili che potranno accedere al mercato con apposito percorso. Infine abbiamo previsto la creazione di un nuovo ingresso su via Alberto Galli.

Per questo intervento di riqualificazione – conclude – saranno investite circa 790mila euro: una cifra importante che dimostra l’interesse della nostra Amministrazione e del Municipio per la riqualificazione di queste strutture”.