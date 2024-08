Roma, raid notturni contro due esercizi commerciali

Nella notte appena trascorsa, due episodi di spaccata hanno colpito altrettanti negozi nella Capitale. Intorno alle 2:20, in via Prenestina 1019, addetti alla sicurezza privata hanno segnalato la presenza di individui incappucciati che, utilizzando una Fiat Panda come ariete, hanno infranto la vetrina di un ristorante, nonostante all’interno fossero ancora presenti i titolari. I malviventi sono poi fuggiti a piedi per le strade circostanti, abbandonando l’auto sul posto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di San Basilio sono immediatamente intervenuti e hanno avviato le indagini.

Poco dopo, un altro colpo è stato messo a segno in via Ugo Ojetti 506, dove sconosciuti, sempre usando una Fiat Panda rubata come ariete, hanno sfondato la vetrina di un negozio Euronics, riuscendo a portare via alcune scatole di merce. Il valore del bottino è ancora da determinare. All’attivarsi dell’allarme, i responsabili si sono rapidamente dileguati.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario, che hanno restituito il veicolo rubato alla legittima proprietaria. Le indagini continuano per identificare i colpevoli.

