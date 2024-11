Roma, Ranieri: “Mi hanno chiamato dopo una grandinata, curerò questi giocatori”

(Adnkronos) – Il compito che attende Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma, non è certo dei più semplici. L’ex allenatore, tra le altre, di Leicester e Cagliari è stato richiamato per sostituire Ivan Juric sulla panchina giallorossa e risollevare una squadra con il morale a terra e una classifica disastrosa, che recita -12 dalla zona Champions ma soprattutto +4 su quella retrocessione.

Sir Claudio però non ha paura e ha fiducia nelle qualità della sua rosa: “Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata, e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vuole per rimettere a posto un territorio del genere”, ha detto Ranieri durante l’evento Bibenda 2025, svoltosi ieri all’hotel Cavalieri di Roma. “Io curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d’uva dopo una brutta burrasca”, ha concluso tra gli applausi della sala.