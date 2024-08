Roma, riapre la tangenziale est: sopralluogo del sindaco Gualtieri

Giovedì 29 agosto, alle 20.30, la Circonvallazione Tiburtina, nota anche come Tangenziale, ha riaperto al traffico dopo un’importante operazione di riqualificazione, la più significativa degli ultimi 35 anni, iniziata il 24 giugno. I lavori continueranno fino a febbraio e includeranno interventi strutturali sulla sopraelevata, l’uso di piattaforme fly deck in sospensione per la riparazione e la riverniciatura completa dell’infrastruttura, nonché la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti. Questo progetto, finanziato con 14 milioni di fondi giubilari, fa parte del pacchetto strade consegnato ad Anas da Roma Capitale. Attualmente, il completamento dei lavori sulla piattaforma stradale ha raggiunto il 25%.

La sera della riapertura, il Sindaco Roberto Gualtieri ha visitato il cantiere insieme a Alessandro Malizia di Anas, responsabile delle opere del Giubileo, alle imprese che stanno eseguendo i lavori e ai rappresentanti dei municipi coinvolti (I, II, IV, V, VII).

Ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri: “Tempi da record, visto che abbiamo aperto cinque giorni prima del previsto. Erano lavori indispensabili, non un semplice rattoppo ma un intervento in profondità che si attendeva da 35 anni; infatti, le condizioni della sopraelevata erano pessime. Abbiamo rifatto oltre 3 km di strada, adesso si può proseguire con i guardrail, i pannelli fonoassorbenti e le riverniciature, lavorando soprattutto di notte quando la tangenziale è chiusa. Voglio ringraziare tutti, l’assessorato ai Lavori pubblici, l’Anas e l’impresa appaltatrice per questo lavoro così sfidante che prosegue, grazie ad un investimento complessivo di 14 milioni di euro”.

Aggiunge l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini “Riportiamo la soprelevata di Roma a condizioni adeguate. Chiudiamo questa fase con un po’ di anticipo rispetto al cronoprogramma, grazie all’impegno di Anas e delle imprese. Adesso passiamo alla struttura con le lavorazioni in sospensione utilizzate per la prima volta a Roma. Questa metodologia ci permette di impattare il meno possibile sulla viabilità, velocizzando le operazioni. Ad oggi abbiamo riqualificato il 70% della viabilità principale e stiamo andando avanti con continuità per rendere le nostre strade sempre più sicure. Le città dove ci sono i cantieri sono città vive e curate, la presenza dei lavori è sintomo di benessere. I primi risultati iniziano a essere evidenti – chiude Segnalini -, e anche dopo il Giubileo i romani potranno essere soddisfatti”.