Roma, riapre stazione Vigna Clara dopo 30 anni

Dopo più di 30 anni, la stazione di Vigna Clara riapre: riprendono da oggi i collegamenti con Roma Ostiense, e ad inaugurate il redivivo impianto è stato il Regionale 5980, giunto con un minuto d’anticipo alle 7,12 accolto da giornalisti, curiosi e residenti che, ora, si augurano di poter viaggiare sull’unico binario presente nei giorni a venire.

Roma, riapre stazione Vigna Clara

Nove treni che nei giorni feriali percorreranno andata e ritorno i sette chilometri di ferrovia che vanno fino a Roma Ostiense, passando per Valle Aurelia, Roma San Pietro, Quattro Venti e Trastevere. «Quella di oggi è una giornata storica: un sogno che si realizza, riprendere in mano il progetto della stazione fantasma» ha dichiarato iil Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Un percorso lungo, che vuol rappresentare un passo per una riqualificazione totale del quadrante. La stazione venne costruita per i Mondiali di Calcio di Italia ’90. Costata decine di miliardi di lire, restò operativa per soli otto giorni, prima di smettere di funzionare a causa di un esposto da parte di alcuni residenti per presunti problemi di sicurezza e di salute pubblica. Dopo 25 anni, nel 2015, la possibilità di una riattivazione in ottica Giubileo straordinario dell’anno successivo: ma una serie di ricorsi al Tar bloccò tutto. Ora, la svolta: per quartiere, residenti e, per estensione, tutta Roma nella sua ovvia esigenza di una costante interconnessione strategica e strutturale, un punto di svolta non solo simbolico, ma prospettico.