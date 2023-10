Roma, rifiuti Cesano, arriva l’ok

Via libera per l’impianto di rifiuti di Cesano. E’ giunto l’ok definitivo, malgrado il parere negativo della soprintendenza e le molte prescrizioni dell’Arpa, relativo al nuovo impianto di rifiuti a Cesano nel XV Municipio.

Ritenuto essenziale dal Campidoglio, l’impianto è criticato dai cittadini che dopo il ricorso al Tar, sono pronti alla mobilitazione.

Alla Conferenza dei servizi sono stati presi in esame tutti gli approfondimenti degli enti coinvolti e si è scelto di dare parere favorevole con prescrizioni considerata la rilevanza strategica per centrare gli obiettivi del piano rifiuti di Roma Capitale.

Per averei finanziamenti, si evince in un comunicato, è vincolante rispettare i tempi del progetto: il “sì” porta la firma dell’ufficio guidato dal commissario straordinario per il Giubileo ovvero il sindaco Gualtieri.