Roma, rifiuti, Gualtieri firma l’ordinanza per l’impianto di Guidonia

Roma, rifiuti, Gualtieri firma l’ordinanza per aprire l’impianto di Guidonia. Il sindaco della Capitale ha firmato l’ordinanza di collaudo per il tmb di Guidonia, un altro degli impianti che dopo la discarica di Albano (riaperta) potrebbe supportare la Capitale a uscire dalla crisi rifiuti esplosa ancor più dopo il rogo di Malagrotta.

Più di un mese di strade piene di immondizia e cittadini infuriati. Lo comunica il primo cittadino del comune alle porte di Roma est, Mauro Lombardo. “Si tratta di una notizia che non avrei mai voluto avere e che non avrei mai voluto dare ai miei concittadini” commenta in una nota.

“Quest’atto è propedeutico, in caso le verifiche diano esito positivo, all’imminente apertura dell’impianto. Continuo a ribadire, come ho fatto in ogni tavolo in cui sono stato chiamato in questi giorni, la mia ferma contrarietà a questa decisione. Questa ordinanza lascia irrisolti numerosi problemi di natura ambientale, paesaggistica e urbanistica rilevantissimi“.