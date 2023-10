Roma, ritornano le domeniche ecologiche

Nuova iniziativa legata alla tutela ambientale nella Capitale. A Roma, accanto alle normali regole relativa a ztl e a vincoli sulla circolazione connessi alle emissioni non inquinanti, ritornano le famose domeniche ecologiche.

Roma, riecco le domeniche ecologiche

Una Roma sostenibile, moderna e con minore impatto ambientale. Tornano le domeniche ecologiche nella Capitate,

La giunta capitolina ha diffuso l nuovo calendario in cui sarà previsto lo stop al traffico totale in cinque giornate tra novembre e marzo. Lo scopo come sempre è chiaro, ed è quello di controllare l’inquinamento atmosferico sul territorio capitolino.

Valori di inquinamento e zone di divieto a Roma

I valori delle concentrazioni degli inquinanti e nello specifico del biossido di azoto, risultano ancora alti, e in diversi casi oltre i valori limite fissati dalle normative.

Ad oggi sono cinque le domeniche in cui verrà fissato il divieto totale di circolazione dei veicoli nella zona Ztl Fascia Verde

il 19 novembre il 3 dicembre, 14 gennaio, il 25 febbraio il 24 marzo.

Per ognuna delle giornate il divieto sarà applicato nelle fasce 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Le categorie esentate dai divieti saranno indicate negli specifici atti applicativi. “Le date e gli orari potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento o del verificarsi di particolari eventi.