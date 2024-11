Roma, ritrovata la studentessa di cui era stata denunciata la scomparsa

Si conclude con un lieto fine la vicenda della studentessa diciottenne del liceo classico Giulio Cesare di Roma, la cui scomparsa aveva destato preoccupazione per tutta la giornata di martedì. La ragazza, 18enne, era uscita di casa nella mattinata per recarsi a scuola, ma non vi era mai arrivata.

Studentessa scomparsa, l’allarme dei genitori

L’assenza della giovane, che abita nella zona di piazza Bologna, ha fatto scattare l’allarme quando i genitori, non riuscendo a contattarla, hanno denunciato la scomparsa al commissariato Salario-Parioli. Parallelamente, i familiari hanno diffuso un appello sui social, corredato di una foto e una descrizione dettagliata: capelli castani lunghi, occhiali, una giacca a vento North Face, un maglione bianco, jeans e uno zaino Eastpak.

Le ricerche in città

Grazie alla localizzazione del telefono cellulare, inizialmente individuato nella zona di via Nomentana, le ricerche della polizia si sono estese anche al centro storico. Il personale della Squadra mobile ha intensificato gli sforzi, lavorando senza sosta per ricostruire gli spostamenti della ragazza.

In serata, la studentessa è stata ritrovata sana e salva nel quartiere di Trastevere. La vicenda, che aveva tenuto con il fiato sospeso non solo la famiglia, ma anche compagni di scuola e amici, si è così conclusa positivamente.

La notizia del ritrovamento ha portato sollievo e gratitudine verso tutti coloro che si sono impegnati nelle ricerche, dalla polizia ai tanti che hanno condiviso l’appello online. Resta ora da chiarire cosa abbia portato la giovane ad allontanarsi senza avvisare.