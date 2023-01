Roma, ritrovato un cadavere di un uomo

Roma, un cadavere di un uomo è stato trovato lunedì mattina poco prima delle 9 sulla spiaggia del lungomare della Salute, a Fiumicino. Le generalità non sono ancora state rese note.

Sul posto è intervenuta la polizia e la capitaneria di porto, e sono in corso le indagini per identificare la vittima e a chiarire le cause della morte. Non è chiaro se l’uomo sia morto mentre stava passeggiando sulla spiaggia, magari per un malore, o se il suo corpo sia stato trascinato a riva dalle onde. Il pm di turno ha già disposto l’autopsia, che dovrebbe fornire risposte decisive in proposito.