Roma, sabato 14 dicembre la Festa di Natale dell’ASTA

L’evento a ingresso libero, con tante iniziative. Appuntamento, ovviamente, all’Oasi Felina di Porta Portese.

Manca pochissimo alla Festa di Natale 2024 dell’Associazione Salute e Tutela Animali (ASTA), che da 30 anni a Roma combatte il randagismo favorendo l’adozione e la sterilizzazione di cani e gatti. Un evento imperdibile e a ingresso libero, quello di sabato 14 dicembre all’Oasi Felina di Porta Portese, con tantissime iniziative previste: a presentarle, la presidente dell’ASTA, Susanna Celsi.

“Vogliamo festeggiare il Natale all’Oasi, con un meraviglioso albero dedicato ai nostri gatti. Inoltre, vogliamo festeggiare le nuove adozioni fatte ma vogliamo proporre ai nostri concittadini ancora tantissimi gattini e gatti adulti, che hanno ancora più bisogno di adozione” – ha spiegato Susanna Celsi – “La giornata presenterà anche la nostra solidarietà, come volontari, verso i tutor di colonia che si occupano costantemente di gatti randagi. Quindi, faremo una raccolta di cibo, coperte e cucce per molte colonie feline di Roma: in questo inverno abbastanza rigido, è fondamentale. Inoltre, premieremo una tutor di colonia che si occupa di molte colonie su Roma: il premio sarà ovviamente a sorpresa“.

“Sarà un’occasione lieta per passare del tempo insieme, anche con musica meditativa. Noi la chiamiamo ‘Il cammino dei gatti’ perché la cantante Eleonora Velka – Sai ci farà l’onore di suonare una musica dal vivo, adatta al rilassamento e a conciliare la nostra compagnia con i gatti” – ha aggiunto la presidente dell’ASTA – “Ovviamente, è importante l’adozione e presenteremo molti nuovi adottanti del 2024. Cerchiamo di farci gli auguri, di festeggiare questa magnifica Oasi Felina e naturalmente, presenteremo un progetto a sorpresa per i volontari che si occupano di gatti randagi lasciati a sé stessi nelle strade di Roma e che, con la loro fatica, curano, sterilizzano e si occupano anche delle adozioni“.

“Vi aspettiamo all’Oasi Felina di Porta Portese, in via Portuense 39, sabato 14 dicembre dalle 12 alle 15. Ci sarà anche un aperitivo-gatto e un aperitivo per tutti coloro che ci verranno a trovare” – ha concluso Susanna Celsi – “Oltre agli auguri di Natale, dedicheremo la giornata alla raccolta di cibo e coperte per gli animali randagi. Quindi venite numerosi, saremo tutti insieme con un bellissimo albero di Natale“.

L’articolo Roma, sabato 14 dicembre la Festa di Natale dell’ASTA proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.