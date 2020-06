Roma-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Roma torna in campo in un Olimpico deserto dopo i tre mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria. La squadra di Fonseca deve accelerare tempi e ritmi per inseguire un posto Champions, che al momento dista sei punti, con l’Atalanta in quarta posizione e stasera impegnata con la Lazio in una sfida di vertice.

La squadra di Fonseca ha iniziato il girone di riorno nel peggiore dei modi, nelle ultime due partite prima dello stop era riuscita però a rialzare la testa con la vittoria prima sul Lecce, poi sul Cagliari. Sei punti che hanno reso accessibile il sogno Champions, ancora distante ma possibile. I giallorossi sfideranno la Sampdoria, desiderosa di trovare punti salvezza.

Roma-Sampdoria, chi gioca?

La squadra di Ranieri, che tornerà nella sua amata Roma, è reduce dalla sconfitta al Meazza contro l’Inter per 2-1, al termine di una prestazione comunque convincente. Roma-Sampdoria è un programma questa sera alle 21 e 45 e andrà in onda in esclusiva su Sky Sport 253 e sulla piattaforma streming SkyGo. Di seguito le probabili formazioni delle sue squadre.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Bruno Peres, Santon, Spinazzola, Mancini, Diawara, Villar, Pellegrini, Pastore, Ünder, Perotti, Kalinic.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Thorsby, Ekdal, Bertolacci, Jankto, Murru; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri. A DISP.: Falcone, Seculin, Bereszynski, Augello, Chabot, Depaoli, Linetty, Vieira, Askildsen, Leris, Ramirez, La Gumina.