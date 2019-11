Roma, sassi contro ambulanza all’uscita da campo nomadi: nessun ferito

Un’ambulanza del 118 è stata colpita da una fitta sassaiola ieri uscendo dal campo nomadi di via Candoni a Roma. I sanitari erano intervenuti nel pomeriggio per la segnalazione di un malore ad una 16enne. Terminato l’intervento, l’ambulanza uscendo dal campo è stata colpita da una pioggia di sassi che hanno mandato in frantumi un finestrino laterale. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione Torrino Nord e della Compagnia Eur per identificare i responsabili.