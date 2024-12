Roma, sciopero di venerdì 13 dicembre: traposto pubblico a rischio

La giornata di venerdì 13 dicembre si preannuncia complicata per i cittadini di Roma e di tutta Italia a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato USB Lavoro Privato. La mobilitazione interesserà il trasporto pubblico, con possibili disagi per autobus, metro e treni regionali, e vedrà scendere in piazza anche i tassisti, che parteciperanno alle manifestazioni previste nella Capitale.

Roma, trasporto pubblico a rischio

A Roma, lo sciopero coinvolgerà i mezzi gestiti da Atac e i bus delle linee periferiche affidate a operatori privati. Anche le linee regionali Astral-Cotral potrebbero subire interruzioni. Il servizio sarà garantito solo durante le due fasce orarie di garanzia:

Mattina: dall’inizio del servizio fino alle 8.30; Pomeriggio: dalle 17.00 alle 20.00.

I primi disagi potrebbero verificarsi già nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, sulle linee notturne dei bus (“n”). Nella notte successiva, tra venerdì e sabato, il servizio dovrebbe invece funzionare regolarmente. Non saranno garantite le corse diurne programmate oltre la mezzanotte e alcune linee notturne come 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nelle stazioni della rete metro-ferroviaria aperte durante lo sciopero, i servizi come scale mobili, ascensori e biglietterie potrebbero essere sospesi. I bike box rimarranno non operativi, ad eccezione di quelli di Ionio e Arco di Travertino, mentre i parcheggi di scambio resteranno accessibili.

Treni e manifestazioni

Lo sciopero interesserà anche il personale del Gruppo FS Italiane, con possibili cancellazioni o variazioni nei treni a partire dalle 21 di giovedì 12 dicembre fino alla stessa ora del giorno successivo. Inoltre, a Roma, dalle 9.30 è prevista una manifestazione a piazzale Tiburtino, che potrebbe influire sulla viabilità della zona.

I tassisti in protesta

Anche i tassisti aderiranno allo sciopero generale, con l’USB Taxi che invita gli operatori del settore a partecipare alle manifestazioni previste a Roma e Milano. “È un’occasione importante per ribadire la nostra opposizione alle trasformazioni strutturali del servizio pubblico che svolgiamo”, si legge in una nota del sindacato.

Previsioni di disagi

Con una mobilitazione che coinvolge trasporti pubblici e tassisti, la giornata di venerdì 13 dicembre richiederà ai cittadini e ai turisti di Roma particolare attenzione nella pianificazione degli spostamenti. Le autorità locali consigliano di utilizzare mezzi privati o di prevedere margini di tempo maggiori per gli spostamenti.