Roma, sciopero nazionale di quattro ore

A Roma oggi, martedì due maggio, uno sciopero nazionale di quattro ore proclamato dal sindacato Faisa Confail. Dalle 8:30 alle 12:30 alcuni disagi per il servizio di trasporto pubblico gestito dalla rete Atac e dai bus della Roma Tpl. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le linee di Cotral, compresi i bus extraurbani e le ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Durante lo sciopero non è stato garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni rimaste aperte. Inoltre, anche il servizio delle biglietterie Atac non è stato garantito. Tuttavia, i parcheggi di scambio sono rimasti aperti e il servizio delle biglietterie on-line non ha subito alcuna interruzione. Dopo le 12:30, le corse sono ritornate regolari.