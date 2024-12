In arrivo un venerdì nero per gli utenti dei mezzi pubblici di Roma. Il prossimo 13 dicembre Usb lavoro privato (con adesione dei Cobas) ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per protestare contro la legge di Bilancio del Governo. Anche nella Capitale saranno a rischio le corse metro, bus e tram per l’intera giornata escluse le fasce di garanzia.

Roma, sciopero trasporti 13 dicembre: a rischio bus e metro

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Servizio garantito nelle fasce di legge

La mobilitazione riguarda anche la rete Cotral, con i lavoratori che potrebbero incrociare le braccia il prossimo 13 dicembre. Anche in questo caso possibili soppressioni di bus e treni in tutto il Lazio, comprese le linee Roma Lido (Metromare) e Roma Viterbo.

Il servizio sarà comunque regolare dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Il 13 dicembre i sindacati hanno annunciato inoltre che scenderanno in piazza a Roma. La manifestazione si svolgerà a piazzale Tiburtino con inizio previsto dalle 9.30.

Articolazione dello sciopero

I primi disagi potrebbero arrivare nella notte tra il 12 e il 13 dicembre sulle linee bus notturne (linee “n”). Garantite invece le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444.

Nella giornata del 13 dicembre il servizio sarà garantito sull’intera rete – informa Atac – da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59. Possibili stop per le corse delle linee metro A, B, C previste dopo le ore 24. Non garantite inoltre le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444.

Il servizio delle linee bus notturne (“n”) sarà regolare nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre. Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444.

Le motivazioni della protesta

Il sindacato ha deciso di convocare uno sciopero generale perché dichiara l’Unione sindacale di Base “le scelte che questo governo sta realizzando hanno delle ricadute pesanti non solo sulle condizioni di lavoro ma anche sulle condizioni di vita, sul sistema dei servizi e più in generale sulle libertà democratiche e sul rischio sempre più concreto di vederci coinvolti in una pericolosissima spirale di guerra”.