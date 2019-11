Roma, scontro auto-moto su Tangenziale Est: tunnel chiuso durante rilievi

Sulla Tangenziale Est Nuova Circonvallazione Interna è stato chiuso per oltre un’ora il tunnel in direzione via Salaria per un incidente tra un’automobile e uno scooter. A seguito dell’incidente, è stato chiuso momentaneamente il bivio A24/Tangenziale est dal Raccordo Anulare verso Via Salaria. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale. Ripercussioni sul traffico nell’area, anche sul tratto urbano a partire da via dei Fiorentini verso la Tangenziale est.

Un altro incidente è avvenuto alle 13 circa su via Salaria dove un’automobile, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltata all’altezza del km 14.900 colpendo un palo. Il traffico è stato deviato sulla corsia laterale e nell’area del distributore adiacente. L’automobilista, una donna, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Andrea. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Nomentano.