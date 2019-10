Roma, scontro bus-auto a Colleferro: feriti donna e bambino

Grave incidente stradale questa mattina a Colleferro (RM) tra un autobus Cotral e un’automobile Fiat. I vigili del fuoco hanno soccorso due persone rimaste bloccate nell’abitacolo dell’autovettura. Nello scontro frontale è rimasta gravemente ferita la donna al volante dell’auto, elitrasportata in ospedale in codice rosso e un bambino di 6 anni, portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



Aggiornamento ore 12.30

E’ ricoverata in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma la donna di 35anni che questa mattina si trovava al volante di una Fiat 600 coinvolta in uno scontro frontale con un autobus Cotral a Colleferro. In auto con la donna c’era il figlio di 6 anni anche lui elitrasportato in ospedale ma in condizioni non gravi: il bambino si è fratturato un braccio nell’urto. Feriti non gravi anche il conducente del bus Cotral e alcuni passeggeri del bus che sono stati colpiti da schegge di vetro frantumato nello scontro. Le cause dell’incidente avvenuto alle 8.30 in via degli Esplosivi sono in corso d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Colleferro e la Polizia locale per i rilievi.