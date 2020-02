Roma, scontro tir-auto su via Tiburtina: un morto e un ferito grave

Scontro mortale questa mattina alle 5 circa in via Tiburtina 1494 direzione Tivoli. L’incidente è avvenuto tra un autoarticolato e una Volkswagen Sharan. Il conducente dell’auto, un uomo di 48 anni nato in Marocco è deceduto e il passeggero, il figlio di 28 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Illeso il conducente del camion un uomo italiano di 69 anni. Sul posto i Gruppi Casilino e Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Per i rilievi dell’incidente via Tiburtina è chiusa al traffico fra Via del Tecnopolo e Via Rubellia. Traffico deviato su via di Casal Bianco.