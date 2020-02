Due persone sono morte in un incidente stradale questa mattina alle porte di Roma. Alle 6.30 circa, all’altezza del km 25 di via Casilina, a Colonna, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale tra una bisarca ed un’automobile con all’interno tre persone: due sono decedute ed una terza è stata trasportata in ospedale dal 118.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico fino alle 10 circa.