Roma, scontro tra scooter e camion del Servizio giardini: morto motociclista

Incidente mortale questa mattina alle 8 circa a Roma in via Cernaia incrocio via Pietro Barbieri. Secondo quato riferito dalla Polizia locale di Roma Capitale intervenuta sul posto, nello scontro tra un camion del Servizio giardini e uno scooter SH 125 ha perso la vita il motociclista di 43 anni. Alla guida del mezzo del Servizio giardini un uomo di 56 anni, che si è fermato allertando i soccorsi. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Sull’ esatta dinamica sono tuttora in corso le indagini da parte della pattuglia della Polizia locale I gruppo centro (ex Trevi).