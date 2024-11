Roma, segnalazione con app YouPol: residenti fanno arrestare 3 pusher

“Via vai di tossicodipendenti davanti a un palazzo“. E’ stata una segnalazione via app YouPol a far scattare i controlli a Roma in zona Torre Maura. Verifiche che hanno portato all’arresto di tre pusher scoperti a gestire un giro di spaccio davanti a un palazzo. I sospetti infatti si sono rivelati fondati. Davanti al palazzo c’era un giovane per prendere gli ordini, mentre in casa un uomo e una ragazza erano pronti a disfarsi dello stupefacente in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Cosa che però non gli è riuscita. I tre, un 18enne, un 30enne e una ragazza di 20 anni, sono così finiti in manette.

Roma, segnalazione con app YouPol fa arrestare 3 pusher

A fare la segnalazione che ha dato il via alle indagini i residenti, che descrivevano un continuo via vai di tossicodipendenti davanti a un palazzo nel quartiere di Torre Maura. Il messaggio arrivato alla sala operativa della Questura ha fatto arrivare sul posto gli agenti del VI Distretto Casilino. Ed è proprio davanti ad un locale di Torre Maura che i poliziotti hanno intercettato i movimenti sospetti di un ragazzo poco più che maggiorenne.

Il giovane, dopo aver “preso la richiesta” dai clienti, è stato visto entrare in un palazzo per poi uscire dopo pochi istanti e consegnare la dose di hashish. Gli investigatori hanno documentato due vendite e sono poi entrati in azione: dopo aver bloccato il diciottenne, hanno fatto irruzione nell’appartamento dove hanno trovato un 34enne di origini albanesi ed una 20enne romana che hanno cercato di disfarsi della droga. Tentativo vano.

La droga sequestrata

E’ iniziata quindi la perquisizione durante la quale i poliziotti hanno trovato e sequestrato più di 2 etti di hashish e circa 700 euro in contanti. Portati presso gli uffici del VI Distretto Casilino per gli accertamenti di rito, i tre intercettati sono stati arrestati per la violazione della normativa sugli stupefacenti e posti a disposizione della Magistratura. Questa mattina, nelle aule di piazzale Clodio, il Giudice per le Indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato l’operato dei poliziotti.

Un’altra base di spaccio scoperta a Roma grazie all’app YouPol della Polizia di Stato, nata per segnalare (anche in forma anonima) episodi di spaccio, disagio giovanile, bullismo e poi estesa anche ai reati che investono la sfera familiare.