Nuovo servizio “Alto Impatto” dei carabinieri a Roma nell’area della stazione Termini. I controlli hanno interessato la zona dello scalo da via Cernaia a piazza Indipendenza, da via Giolitti a piazza dei Cinquecento.

E ancora verifiche in via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, viale Einaudi.

Roma, servizio “alto impatto” nell’area della stazione Termini: 1 arresto e tre denunciati

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, tre denunciate e quattro sanzionate amministrativamente. In totale, i Carabinieri hanno identificato 80 persone, eseguito verifiche su 30 veicoli, effettuato diversi posti di controllo.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, per l’inosservanza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Latina per due anni, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.

Poco dopo, un cittadino romeno di 48 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai Carabinieri poiché durante le fasi di identificazione cercando di eludere il controllo ha insultato i militari e opposto nei loro confronti anche resistenza.

Non aveva osservato il Daspo urbano emesso dal Questore di Roma invece il 53enne di nazionalità irachena che è quindi stato denunciato.

Sanzioni amministrative infine per 3 italiani, senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore. A loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.