Roma, Settecamini, occupata ex caserma, la nota capigruppo Lega

“La ex caserma dei Carabinieri in via Rubellia, a Settecamini, oggi occupata dall’ennesimo gruppo di illegali poi sgomberati, è un altro cimelio da aggiungere alla collezione di una giunta Pd che continua a tollerare le occupazioni e dimentica i cittadini onesti”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori e Fabrizio Montanini, capigruppo della Lega rispettivamente in Campidoglio e in Municipio IV. “Il ripristino di un presidio delle forze dell’ordine ristrutturando quello spazio, è stato una delle prime richieste fatte dalla Lega, sostenuta anche da migliaia di residenti e lavoratori della zona, alla giunta Gualtieri appena insediata. Ma i fondi a disposizione per i lavori sono stati stralciati e a nulla sono servite le proteste degli abitanti e l’ordine del giorno che impegnava Sindaco e la novella compagine targata Pd a mantenerli per riaprire un edificio dedicato alla tutela della sicurezza e della legalità nell’area del IV Municipio”, rammentano Santori e Montanini. “Siamo all’ennesima puntata della scadente telenovela condita di abbandono del territorio, voluto degrado dell’ambiente, della città e dei suoi stessi abitanti. La Lega chiede ancora una volta che la ex caserma venga destinata ad un comando delle forze dell’ordine”, concludono.