Roma, sfondano ufficio postale l’auto rubata per svaligiare il postamat.

Paura a Torpignattara, un gruppo di banditi ha sfondato la vetrina di un ufficio postbale all’ora di chiusura con l’obiettivo di portare via il contenuto del postamat, a quell’ora riempito per l’ultima volta in giornata.

In via Canosa di Puglia, passate le 19. A bordo di un’Alfa Romeo Stelvio rubata hanno usato il mezzo come ariete. Sfondata la pobrta d’ingresso e scesi dall’auto si sono però ritrovati davanti la sorpresa: il direttore infatti scorgendo la scena ha chiuso il Postamat, rendendo vana l’azione criminale. Con casse continue chiuse e Postamat bloccati ai due non è rimasto altro che fuggire via, a mani vuote. All’esterno, ad attenderli altri 2 complici alla guida di un’auto fuggita via.